"Барселона" может уволить Сетьена после выборов президента клуба
"Барселона" имеет право расторгнуть контракт с новым главным тренером Кике Сетьеном клуба в 2021 году, сообщает Marca.
По сведениям издания, в этом году в каталонском клубе состоятся выборы президента. В контракте Сетьена прописана возможность увольнения специалиста после выборов, несмотря на то, что его соглашение действует до лета 2022 года.
Напомним, что 61-летний Сетьен сменил на посту главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде, который был отправлен в отставку.
Не пропустите: Экс-тренер сборной России оценил шансы Сетьена в "Барселоне". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 14 января
-
"Барселона" может уволить Сетьена после выборов президента клуба
-
"Реал" нацелился на форварда сборной Германии
-
1
Неймар некоторое время встречался с российской моделью
-
"Тоттенхэм" и "Ньюкасл" вышли в 1/16 финала Кубка Англии
-
"Интер" разгромил "Кальяри" в Кубке Италии
-
"Интер" и "Рома" близки к обмену игроками
-
"Спартак" показал тренировку на сборе в ОАЭ
-
"Порту" вышел в полуфинал Кубка Португалии
-
Компания российского олигарха за 35 миллионов евро купила название нового стадиона "Эвертона"
-
"Ювентус" назвал сроки восстановления травмированного Демирала
-
"Бенфика" может купить форварда "Реала" за 20 миллионов евро
-
"Арсенал" нацелился на бразильского хавбека
-
Бэйл вернулся к тренировкам с "Реалом"
-
"Лацио" одержал крупную победу в Кубке Италии и вышел в четвертьфинал
-
АЕК Карреры пополнился игроком российского клуба
-
Нойер может перейти в "Ювентус"
-
"Атлетико" сделал предложение по трансферу Кавани
-
Экс-тренер сборной России оценил шансы Сетьена в "Барселоне"
-
Хоккеист Яковлев отпраздновал заброшенную шайбу жестом Дзюбы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|40
|2
|Реал Мадрид
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|19
|35
|5
|Реал Сосьедад
|19
|31
|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|19
|30
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|19
|26
|12
|Осасуна
|19
|24
|13
|Бетис
|19
|24
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|19
|20
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Сельта Виго
|19
|15
|18
|Мальорка
|19
|15
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11