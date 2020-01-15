"Барселона" может уволить Сетьена после выборов президента клуба

Теги барселонакике сетьен

"Барселона" может уволить Сетьена после выборов президента клуба

"Барселона" имеет право расторгнуть контракт с новым главным тренером Кике Сетьеном клуба в 2021 году, сообщает Marca.

По сведениям издания, в этом году в каталонском клубе состоятся выборы президента. В контракте Сетьена прописана возможность увольнения специалиста после выборов, несмотря на то, что его соглашение действует до лета 2022 года.

Напомним, что 61-летний Сетьен сменил на посту главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде, который был отправлен в отставку.

Не пропустите: Экс-тренер сборной России оценил шансы Сетьена в "Барселоне". | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 14 января

Главные новости дня: 14 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 40
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 35
4 Севилья Севилья 19 35
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 31
6 Валенсия Валенсия 19 31
7 Хетафе Хетафе 19 30
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 29
9 Вильярреал Вильярреал 19 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Леванте Леванте 19 26
12 Осасуна Осасуна 19 24
13 Бетис Бетис 19 24
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 21
15 Алавес Алавес 19 20
16 Эйбар Эйбар 19 19
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 15
18 Мальорка Мальорка 19 15
19 Леганес Леганес 19 14
20 Эспаньол Эспаньол 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов