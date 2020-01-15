"Барселона" может уволить Сетьена после выборов президента клуба

"Барселона" имеет право расторгнуть контракт с новым главным тренером Кике Сетьеном клуба в 2021 году, сообщает Marca.

По сведениям издания, в этом году в каталонском клубе состоятся выборы президента. В контракте Сетьена прописана возможность увольнения специалиста после выборов, несмотря на то, что его соглашение действует до лета 2022 года.

Напомним, что 61-летний Сетьен сменил на посту главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде, который был отправлен в отставку.

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