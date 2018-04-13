"Барселона" может уволить Вальверде

Теги барселонаэрнесто вальверде

"Барселона" может уволить Вальверде

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде может быть уволен в конце сезона, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, руководство каталонского клуба очень разочаровано вылетом из Лиги Чемпионов. У наставника есть шанс сохранить работу в случае побед в чемпионате и Кубке Испании.

Впрочем даже выигрыш обоих трофеев может не спасти Вальверде, если мадридский "Реал" выиграет Лигу чемпионов.

Напомним, что "Барселона" покинула главный европейский турнир проиграв "Роме" (4:1 и 0:3). В Ла Лиге каталонцы уверенно лидируют с 11-очковым отрывом от "Атлетико", а в Кубке Испании в финале сыграют с "Севильей".

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комментарии
Футболист

Бердыева срочно, срочно в Барсу. К Месси прибавить 2-х нападающих, ими не заниматься пусть сами себе тренера их Месси научит. Суарес никакой уже в отставку. И Бердыев пусть ставит АВТОБУС - он очень нужен Барсе. А то ничего не получится. Если серьезно смотришь игру Барсы все великолепно, но только когда Месси тащит, а так команда уровня Сельты, Атлетика, Валенсии без Месси. Ощущение, зачем им Тер Штеген нужен в воротах, одинокий какой-то вратарь, сам по себе он не часть команды. Дурак Вальверде - поставь Силессена и 8 защитников с Ромой и все, вымучи ничью или проигрыш с разницей в 1 гол. Понятно что 40 игр почти без проигрышей - думают пешком обыграют. Да и форму цвета нежно голубое-зеленое одели аж пачкать жалко об газон. Денди на поле вышли. Это и есть психология. Не любят в нынешней Барсе сражаться как Буффон, Пуйоль, Иньеста в молодости. И выходит прокол в решающих матчах. Просто хотелось увидеть финал Лиги чемпионов Реал-Барселона и дуэль М-К.

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психиатр

Уважаемый футболист. Очевидно чио вам нужно пройти срочное лечение в психологическом диспансере или вы просто умственно отсталый. Какой бердыев какой вымучи ничью? если вы не заметили барселона только и делала что оборонялась вместо того чтобы включать высокий прессинг. Ах да откуда вам знать такие понятия!

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Зритель

ахахахахха

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