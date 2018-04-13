"Барселона" может уволить Вальверде

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде может быть уволен в конце сезона, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, руководство каталонского клуба очень разочаровано вылетом из Лиги Чемпионов. У наставника есть шанс сохранить работу в случае побед в чемпионате и Кубке Испании.

Впрочем даже выигрыш обоих трофеев может не спасти Вальверде, если мадридский "Реал" выиграет Лигу чемпионов.

Напомним, что "Барселона" покинула главный европейский турнир проиграв "Роме" (4:1 и 0:3). В Ла Лиге каталонцы уверенно лидируют с 11-очковым отрывом от "Атлетико", а в Кубке Испании в финале сыграют с "Севильей".

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