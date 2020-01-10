"Барселона" может уволить Вальверде

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"Барселона" может уволить Вальверде

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде находится на грани увольнения.

Как сообщает RAC1, 13 января состоится собрание совета директоров каталонского клуба, на котором решится будущее тренера. Напомним, что ранее "Барса" выбыла из борьбы за Суперкубок Испании, проиграв в полуфинале "Атлетико" (2:3).

Вальверде возглавил "Барселону" в 2017 году. Под его руководством клуб завоевал четыре трофея.

В этом сезоне после 19 туров "сине-гранатовые" лидируют в чемпионате, имея по 40 очков с "Реалом".

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