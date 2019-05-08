"Барселона" может уволить Вальверде, будущее Коутиньо также под вопросом

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде может потерять работу после вылета команды из Лиги Чемпионов, сообщает Marca.

По сведениям издания, руководство каталонского клуба обсудит возможное увольнение тренера по окончании текущего сезона.

55-летнего специалиста могут отправить в отставку, несмотря на то, что в феврале он продлил контракт до 2020 года.

Также боссы "блауграны" рассмотрят возможность продажи полузащитника Филиппе Коутиньо, который не оправдал вложенных в него денег.

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