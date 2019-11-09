"Барселона" может уволить Вальверде после матча с "Сельтой"

Будущее наставника Эрнесто Вальверде в "Барселоне" находится под угрозой.

Как сообщает ABC, руководство может отправить тренера в отставку, если клуб не сможет обыграть "Сельту" в Примере.

Отметим, что поединок между клубами начался в 23:00 по московскому времени.

На данный момент каталонцы идут в Примере на третьем месте.

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