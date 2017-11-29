"Барселона" может в январе избавиться от Андре Гомеша

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"Барселона" может в январе избавиться от Андре Гомеша

"Барселона" во время зимнего трансферного окна может избавиться от Андре Гомеша.

Как сообщает испанская пресса, каталонский клуб готов отдать португальца в аренду, если восстановится и наберет форму универсальный хавбек Рафинья

Напомним, что летом "Барселона" отказала ряду клубов в трансфере игрока - с возможностями Гомеша хотел ознакомиться новый тренерский штаб. 

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