"Барселона" может в январе купить Озила

"Барселона" определилась с альтернативным вариантом усиления полузащиты на случай срыва трансфера хавбека "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Как сообщает El Mundo Deportivo, каталонский клуб рассматривает возможность приобретения во время зимнего трансферного окна Месута Озила из "Арсенала".

"Барселона" рассчитывает купить немца за небольшую сумму, так как его контракт с "канонирами" истекает летом 2018 года. Кроме того, дополнительным плюсом для "сине-гранатовых" является то, что Озил не заигран в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов, а значит сможет помочь каталонцам в весенней стадии турнира.

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