"Барселона" может вернуть из ПСЖ своего воспитанника

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"Барселона" может вернуть из ПСЖ своего воспитанника

"Барселона" проявляет интерес к полузащитнику ПСЖ Кайсу Руис-Атилю, сообщает AS.

По сведениям издания, каталонский клуб намерен подписать футболиста в летнее трансферное окно. Контракт хавбека с ПСЖ истекает летом 2021 года, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

18-летний Руис-Атиль является воспитанником "Барселоны". В ПСЖ он перешел в 2015 году. За парижский клуб он провел семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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