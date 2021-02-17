"Барселона" может вернуть из ПСЖ своего воспитанника
"Барселона" проявляет интерес к полузащитнику ПСЖ Кайсу Руис-Атилю, сообщает AS.
По сведениям издания, каталонский клуб намерен подписать футболиста в летнее трансферное окно. Контракт хавбека с ПСЖ истекает летом 2021 года, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.
18-летний Руис-Атиль является воспитанником "Барселоны". В ПСЖ он перешел в 2015 году. За парижский клуб он провел семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
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|М
|О
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|20
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14