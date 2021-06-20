"Барселона" может вернуть Паулиньо
Фото: инстаграм Паулиньо/Автор неизвестен
"Барселона" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику Паулиньо, сообщает O Globo.
По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает вариант с подписанием бразильца, который является свободным агентом после ухода из "Гуанчжоу Эвергранд". Таким образом, хавбек может достаться "Барселоне" бесплатно.
Стоит отметить, что 32-летний Паулиньо ранее уже выступал за "Барселону" в сезоне-2017/2018. Всего он провел за клуб 49 матчей, забил девять голов и отдал три результативные передачи.
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|20
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|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
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|Леганес
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