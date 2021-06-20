"Барселона" может вернуть Паулиньо

Фото: инстаграм Паулиньо/Автор неизвестен

"Барселона" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику Паулиньо, сообщает O Globo.

По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает вариант с подписанием бразильца, который является свободным агентом после ухода из "Гуанчжоу Эвергранд". Таким образом, хавбек может достаться "Барселоне" бесплатно.

Стоит отметить, что 32-летний Паулиньо ранее уже выступал за "Барселону" в сезоне-2017/2018. Всего он провел за клуб 49 матчей, забил девять голов и отдал три результативные передачи.

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