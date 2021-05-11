"Барселона" может вернуть Пьянича в "Ювентус" в обмен на другого хавбека

1 Теги ювентусбарселонамиралем пьяничродриго бентанкуртрансферы

"Барселона" может вернуть Пьянича в "Ювентус" в обмен на другого хавбека

Фото твиттер Barca Times

"Барселона" и "Ювентус" обсуждают новый обмен полузащитниками, утверждает RAC1.

Напомним, что прошлым летом каталонский и туринский клубы обменяли Миралема Пьянича на Артура.

Босниец в составе "сине-гранатовых" не заиграл и теперь, по информации источника, "старая синьора" может его вернуть.

В этот раз рассматривается вариант с включением в сделку по Пьяничу уругвайского хавбека Родриго Бентанкура.

Не пропустите: "Барса" вновь ведет переговоры с Депаем. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

kseniya41kuk

Секс Знакомства. Одинокие и замужние, красивые и не очень - все они хотят секса, без денег и отношений, просто секс. все анонимно и конфиденциально, регистрируйся и трахайся ----- https://s4.lv/baza

Ответить

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

Верратти и Курзава выбыли до конца сезона

Верратти и Курзава выбыли до конца сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов