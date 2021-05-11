"Барселона" может вернуть Пьянича в "Ювентус" в обмен на другого хавбека

Фото твиттер Barca Times

"Барселона" и "Ювентус" обсуждают новый обмен полузащитниками, утверждает RAC1.

Напомним, что прошлым летом каталонский и туринский клубы обменяли Миралема Пьянича на Артура.

Босниец в составе "сине-гранатовых" не заиграл и теперь, по информации источника, "старая синьора" может его вернуть.

В этот раз рассматривается вариант с включением в сделку по Пьяничу уругвайского хавбека Родриго Бентанкура.

Не пропустите: "Барса" вновь ведет переговоры с Депаем. | http://soccernews.ru