"Барселона" может вернуть своего топ-воспитанника

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"Барселона" может вернуть своего топ-воспитанника

Фото: инстаграм Адама Траоре/Автор неизвестен

Испанский нападающий "Вулверхэмптона" Адама Траоре заявил, что он готов вернуться в "Барселону".

"Барселона" - мой дом. Я вырос там и пробыл 10 лет. Нужно обсудить то, какая может быть моя роль в "Барселоне" в случае возвращения", - приводит слова Траоре RAC1.

25-летний Траоре является воспитанником "Барселоны". За "Вулверхэмптон" он выступает с 2018 года. В минувшем сезоне форвард провел за "волков" 41 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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