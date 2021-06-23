"Барселона" может вернуть своего топ-воспитанника
Фото: инстаграм Адама Траоре/Автор неизвестен
Испанский нападающий "Вулверхэмптона" Адама Траоре заявил, что он готов вернуться в "Барселону".
"Барселона" - мой дом. Я вырос там и пробыл 10 лет. Нужно обсудить то, какая может быть моя роль в "Барселоне" в случае возвращения", - приводит слова Траоре RAC1.
25-летний Траоре является воспитанником "Барселоны". За "Вулверхэмптон" он выступает с 2018 года. В минувшем сезоне форвард провел за "волков" 41 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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