"Барселона" может вернуться своего воспитанника для замены Альбы

Фото: инстаграм Гримальдо\Автор неизвестен

Испанский левый защитник "Бенфики" Алехандро Гримальдо может вернуться в "Барселону", воспитанником которой является, сообщает Fichajes.

По информации источника, 26-летний футболист является одним из вариантов на замену Жорди Альбе. Приоритетным вариантом называется защитник "Валенсии" и сборной Испании Хосе Луис Гайя.

Ранее сообщалось, что Гайя близок к продлению своего контракт с "Валенсией".

В нынешнем сезоне Гримальдо сыграл в 35 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал семь ассистов.

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