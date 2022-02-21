"Барселона" может вернуться своего воспитанника для замены Альбы

Теги барселонабенфикаалекс гримальдотрансферы

"Барселона" может вернуться своего воспитанника для замены Альбы

Фото: инстаграм Гримальдо\Автор неизвестен

Испанский левый защитник "Бенфики" Алехандро Гримальдо может вернуться в "Барселону", воспитанником которой является, сообщает Fichajes.

По информации источника, 26-летний футболист является одним из вариантов на замену Жорди Альбе. Приоритетным вариантом называется защитник "Валенсии" и сборной Испании Хосе Луис Гайя.

Ранее сообщалось, что Гайя близок к продлению своего контракт с "Валенсией".

В нынешнем сезоне Гримальдо сыграл в 35 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал семь ассистов.

Также не пропустите: Мампасси рассказал, как в Украине отреагировали на его переход в "Локомотив". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ может создать дуэт Зидана с Венгером

ПСЖ может создать дуэт Зидана с Венгером

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов