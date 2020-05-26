"Барселона" может включить Фати в сделку по Пьяничу

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"Барселона" может включить Фати в сделку по Пьяничу

Руководство "Барселоны" хочет видеть в своей команде полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича. Чтобы его купить клуб готов включить в сделку Артура Мело, однако сам футболист не хочет покидать каталонцев. Об этом сообщает Football Italia.

По данным источника, "Ювентус" готов отпустить игрока, если в обмен получит вингера "сине-гранатовых" Ансу Фати. 17-летний футболист хочет получать больше игрового времени, поэтому будет не против покинуть "Барсу". 

Ранее сообщалось, что в вингере также заинтересована "Боруссия".

В нынешнем сезоне Фати участвовал в 24 матчах, отметился 5 голами и сделал 1 ассист.

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