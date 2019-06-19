"Барселона" может включить Гризманна в сделку по Неймару

"Барселона" изучает различные варианты подписания нападающего ПСЖ Неймара.

По информации El Mundo, каталонский клуб может включить в сделку по приобретению бразильца форварда "Атлетико" Антуана Гризманна, о трансфере которого "блауграна" договорилась ещё в марте.

Руководство "сине-гранатовых" ожидает от француза ответа, готов ли он перейти в ПСЖ этим летом.

Если Гризманн согласится присоединиться к парижанам, то сможет рассчитывать на более выгодные условия личного контракта.

Напомним, что Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год, после чего ушёл в ПСЖ за 222 миллиона евро.

Возвращение 27-летнего футболиста на "Камп Ноу" поддерживает капитан каталонцев Лионель Месси.

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