"Барселона" может включить своего игрока в сделку по Гризманну

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"Барселона" может включить своего игрока в сделку по Гризманну

"Барселона" начала вести переговоры с "Атлетико" о переходе нападающего Антуана Гризманна, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб попытается сэкономить на трансфере француза за счёт включения в сделку своего защитника Нелсона Семеду.

Ранее "матрасники" проявляли интерес к португальскому фулбеку. Сам футболист также склонялся к смене команды.

Напомним, что отступные в контракте Гризманна 1 июля снизятся с 200 до 120 миллионов евро. Рыночная стоимость Семеду - 40 миллионов.

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