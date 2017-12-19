"Барселона" может вновь получить запрет на трансферы

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"Барселона" может вновь получить запрет на трансферы

"Барселона" рискует получить наказание от ФИФА из-за "дела Гризманна", сообщает AS.

По сведениям издания, каталонскому клубу грозит запрет на трансферы из-за переговоров с нападающим "Атлетико" Антуаном Гризманном. Напомним, что "Атлетико" пожаловался на "Барселону" за переговоры с форвардом без разрешения клуба.

Впрочем более вероятным является штраф для "Барселоны".

Не пропустите: "Атлетико" собирается пожаловаться в ФИФА на "Барселону". | http://soccernews.ru

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