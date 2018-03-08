"Барселона" может возобновить попытки подписать Верратти

Каталонская "Барселона" может возобновить попытки подписать полузащитника французского ПСЖ Марко Верратти.

Так, по сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые" внимательно следят за информацией, которая поступает из стана парижан. В частности, в каталонском гранде готовы рассмотреть вопрос о приобретении 25-летнего хавбека, если "красно-синие" таки решатся с ним расстаться. При этом "Барса" не готова будет платить за итальянца 100 миллионов евро, которые она предлагала за него прошлым летом.

Напомним, "Барселона" потеряла Суареса. | soccernews.ru