"Барселона" может возродить третью команду

Руководство "Барселоны" рассматривает возможность воссоздания третьей команды – "Барселоны C", сообщает todomercadoweb.

По сведениям издания, в ней будут играть футболисты, которые переросли молодежный состав, но пока не готовы играть за "Барселону В".

Новая команда может заявиться в третий по силе дивизион Сегунду В.

Стоит отметить, что "Барселона С" уже ранее существовала и трижды выигрывала Терсеру (4-й по силе испанский дивизион). Но в 2007 году "Барселона В" вылетела именно в Терсеру, а это означало, что "Барселоне С" придется выступать в региональном чемпионате Каталонии. В итоге тогдашний президент клуба Жоан Лапорта принял решение об упразднении третьей команды.

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