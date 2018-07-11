"Барселона" может выделить 100 миллионов евро на покупку звезды АПЛ

Каталонская "Барселона" может выделить 100 миллионов евро на покупку звезды английской Премьер-Лиги, информирует sport.es.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" все еще оценивают возможность подписания вингера лондонского "Челси" Эдена Азара. Не исключается, что на его покупку каталонский гранд выделит сумму, которая была приготовлена на трансфер форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Напомним, "Барселона" готова подписать второго хавбека в летнее трансферное окно. | soccernews.ru