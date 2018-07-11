"Барселона" может выделить 100 миллионов евро на покупку звезды АПЛ
Каталонская "Барселона" может выделить 100 миллионов евро на покупку звезды английской Премьер-Лиги, информирует sport.es.
По сведениям издания, "сине-гранатовые" все еще оценивают возможность подписания вингера лондонского "Челси" Эдена Азара. Не исключается, что на его покупку каталонский гранд выделит сумму, которая была приготовлена на трансфер форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.
Напомним, "Барселона" готова подписать второго хавбека в летнее трансферное окно. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31