"Барселона" может выкупить Дибалу за 120 миллионов евро

Испанское издание El Mundo Deportivo утверждает, что в контракте нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы есть пункт о сумме отступных для "Барселоны".

Согласно источнику, каталонский клуб может выкупить 23-летнего аргентинца за 120 миллионов евро. Отмечается, что сам футболист настоял на этом пункте перед подписанием нового соглашения с "бьянконери".

Напомним, что "Барселона" намерена подписать Дибалу в случае ухода бразильского форварда Неймара в ПСЖ.

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