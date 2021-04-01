"Барселона" может взять кредит для трансфера Холанда
Фото: REUTERS / LEON KUEGELER
"Барселона" ищет варианты для покупки форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
По сведениям ESPN, каталонский клуб может взять кредит для осуществления трансфера. Ранее клуб делал так, когда покупал Антуана Гризманна в 2019 году за 120 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что президент "Барсы" Жоан Лапорта и директор клуба Матеу Алемани провели переговоры с агентом игрока Мино Райолой и его отцом Альф-Инге Холандом.
Лапорта уверен, что Холанд будет определять игру команды в ближайшие 10 лет. Кроме того, он не хочет, чтобы игрока заполучил "Реал".
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|20
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|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14