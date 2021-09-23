"Барселона" может заменить Кумана на Анри

Фото твиттер сборной Бельгии

Тьерри Анри вошёл в число претендентов на пост главного тренера "Барселоны", утверждает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, руководство "блауграны" хочет, чтобы команду возглавил её бывший игрок. В связи с этим рассматриваются кандидатуры француза и Хави.

Также в шорт-лист "сине-гранатовых" входит действующий наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес.

Напомним, что сейчас "Барсу" тренирует Рональд Куман. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Будучи футболистом, Анри выступал за каталонцев с 2007 по 2010 год. После завершения карьеры он стал тренером, работал в штабах "Арсенала" и сборной Бельгии, а также самостоятельно в "Монако" и "Монреаль Импакт".

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