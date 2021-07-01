"Барселона" может заменить Пьянича хавбеком "Интера"

Фото твиттер "Интера"

Полузащитник миланского "Интера" Марцело Брозович может этим летом оказаться в "Барселоне".

По информации журналиста Руди Галетти, "сине-гранатовые" видят в хорвате замену для Миралема Пьянича, который близок к уходу из клуба.

Рыночная стоимость хавбека "нерадзурри" оценивается в 40 миллионов евро. Его контракт с "Интером" истекает ровно через год.

В прошлом сезоне Брозович забил 2 гола и сделал 7 ассистов в 42 матчах.

Не пропустите: "Реал" и "Барселона" интересуются Спинаццолой. | http://soccernews.ru