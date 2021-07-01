"Барселона" может заменить Пьянича хавбеком "Интера"

Теги барселонамиралем пьяничинтер миланмарцело брозовичтрансферы

"Барселона" может заменить Пьянича хавбеком "Интера"

Фото твиттер "Интера"

Полузащитник миланского "Интера" Марцело Брозович может этим летом оказаться в "Барселоне".

По информации журналиста Руди Галетти, "сине-гранатовые" видят в хорвате замену для Миралема Пьянича, который близок к уходу из клуба.

Рыночная стоимость хавбека "нерадзурри" оценивается в 40 миллионов евро. Его контракт с "Интером" истекает ровно через год.

В прошлом сезоне Брозович забил 2 гола и сделал 7 ассистов в 42 матчах.

Не пропустите: "Реал" и "Барселона" интересуются Спинаццолой. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ готовит для Мбаппе астрономический контракт

ПСЖ готовит для Мбаппе астрономический контракт

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов