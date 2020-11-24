"Барселона" может заменить травмированного Пике экс-защитником "Реала"

"Барселона" занимается поиском нового центрального защитника на замену Жерару Пике, который может пропустить до 8 месяцев из-за травмы колена.

По информации TyC Sports, один из вариантов усиления обороны - бывший игрок питерского "Зенита" Эсекьель Гарай.

Летом аргентинец покинул "Валенсию" и с тех пор является свободным агентом. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны "Интера" и "Ромы".

Гарай выступал за "Зенит" с 2014 по 2016 год. Также примечательно, что на протяжении двух сезонов (2009-2011) он играл за мадридский "Реал".

Не пропустите: Гризманн сделал откровенное заявление о своих отношениях с Месси. | http://soccernews.ru