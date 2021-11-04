"Барселона" может заплатить неустойку за Хави

Фото: инстаграм Хави/Автор неизвестен

"Барселона" продолжает переговоры с катарским клубом "Аль-Садд" о том, что вторые отпустили в стан сине-гранатовых испанского тренера Хави Эрнандеса.

Как сообщает TV3, каталонцы до сих пор не пришли к согласию и готовы рассмотреть возможно выплаты неустойки, которая прописана в контракте Хави.

По информации источника, сумма отступных составляет пять миллионов евро.

Напомним, что вчера в Доху прибыли Рафа Юсте и Матеу Алемани - руководители "Барселоны" с целью договориться о назначении Хави.

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