"Барселона" может заплатить за Коутиньо 150 миллионов евро

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"Барселона" может заплатить за Коутиньо 150 миллионов евро
"Барселона" не оставит попыток приобрести бразильского полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, каталонский клуб намерен купить футболиста в зимнее или трансферное окно и готов заплатить за него требуемые англичанами 150 миллионов евро.

Самому хавбеку "Барселона" предложит зарплату в размере 14 миллионов евро в год. 

Впрочем для осуществления этого трансфера каталонцы собираются избавиться от турецкого хава Арды Турана, который получает 8,5 миллионов евро в год.

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