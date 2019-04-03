"Барселона" может заработать на летних трансферах 300 миллионов евро

"Барселона" намерена заработать крупную сумму на летний трансферах. Об этом сообщает ESPN.

По данным издания, каталонцы хотят продать трех значимых игроков: Самуэля Умтити, Ивана Ракитича или Филлипе Коутиньо.

Таким образом, "Барселона" может заработать до 300 миллионов евро. Вырученные деньги будут потрачены на покупку Матейса де Лигт из "Аякса" и Луку Йовича из "Айнтракта".

Трансферная стоимость Умтити - 70 млн. евро, Рикитича - 50 млн. евро, Коутиньо - 100 млн. евро.

Контракты всех трех футболистов истекают в ближайшие 3 года.

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