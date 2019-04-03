"Барселона" может заработать на летних трансферах 300 миллионов евро

1 Теги барселонасамюэль умтитииван ракитичтрансферы

"Барселона" может заработать на летних трансферах 300 миллионов евро

"Барселона" намерена заработать крупную сумму на летний трансферах. Об этом сообщает ESPN.

По данным издания, каталонцы хотят продать трех значимых игроков: Самуэля УмтитиИвана Ракитича или Филлипе Коутиньо.

Таким образом, "Барселона" может заработать до 300 миллионов евро. Вырученные деньги будут потрачены на покупку Матейса де Лигт из "Аякса" и Луку Йовича из "Айнтракта".

Трансферная стоимость Умтити - 70 млн. евро, Рикитича - 50 млн. евро, Коутиньо - 100 млн. евро.

Контракты всех трех футболистов истекают в ближайшие 3 года.

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Комментарии

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Троглодит
Троглодит

Какой дурак столько заплатит за Коутиньо? Да и 70 + 50 + 100 = 220, а отнюдь не 300.

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