"Барселона" может завтра представить Неймара

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"Барселона" может завтра представить Неймара

Форвард ПСЖ Неймар очень близок к возвращению в "Барселону", сообщает El Chiringuito.

По информации источника, "блауграна" рассчитывает провести презентацию бразильца уже в четверг.

Напомним, что сумма трансфера может составить 170 миллионов евро. Также не исключено, что в сделку будет включен вингер Усман Дембеле.

Неймар выступал за "Барсу" с 2013 по 2017 год, после чего ушёл в ПСЖ за 222 миллиона евро. Этим летом он объявил о желании сменить клуб. Помимо каталонцев на нападающего претендовал мадридский "Реал".

Не пропустите: "Барселона" не может согласовать с ПСЖ порядок выплат суммы трансфера Неймара. | http://soccernews.ru
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