"Барселона" - "Мурсия" - 5:0 (обзор)

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"Барселона" - "Мурсия" - 5:0 (обзор)Смотрите видеообзор ответного матча 1/16 финала кубка Испании, в котором каталонская "Барселона" разгромила "Мурсию".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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