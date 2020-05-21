"Барселона" на 20 миллионов евро снизила цену на Умтити

"Барселона" готова идти на уступки в вопросе продажи центрального защитника Самюэля Умтити.

Ранее "сине-гранатовые" требовали за своего игрока 50 миллионов евро, однако теперь клуб рассматривает вариант с уменьшением стоимости француза.

По информации Sport.es, каталонцы рассчитывают заработать на трансфере 26-летнего футболиста хотя бы 30 миллионов.

В текущем сезоне Умтити провёл за "Барсу" всего 16 матчей, результативными действиями не отличался. Много игр он пропустил из-за травм.

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