"Барселона" на 5 недель потеряла основного защитника

Теги барселонанелсон семедутравмы

"Барселона" на 5 недель потеряла основного защитника

"Барселона" опубликовала заявление о травме защитника Нелсона Семеду.

Каталонский клуб сообщает, что во вчерашнем матче Примеры против "Сельты" 25-летний футболист получил повреждение голеностопа.

Сроки восстановления португальского фулбека составят около 5 недель.

В текущем сезоне Семеду сыграл за "Барсу" 16 матчей и сделал 3 ассиста.

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