"Барселона" на 5 недель потеряла основного защитника
"Барселона" опубликовала заявление о травме защитника Нелсона Семеду.
Каталонский клуб сообщает, что во вчерашнем матче Примеры против "Сельты" 25-летний футболист получил повреждение голеностопа.
Сроки восстановления португальского фулбека составят около 5 недель.
В текущем сезоне Семеду сыграл за "Барсу" 16 матчей и сделал 3 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|25
|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Реал Сосьедад
|13
|23
|4
|Атлетико Мадрид
|12
|21
|5
|Севилья
|12
|21
|6
|Гранада
|13
|20
|7
|Валенсия
|13
|20
|8
|Хетафе
|12
|19
|9
|Вильярреал
|12
|18
|10
|Осасуна
|12
|18
|11
|Атлетик Бильбао
|12
|17
|12
|Леванте
|12
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Бетис
|12
|13
|17
|Мальорка
|12
|11
|18
|Сельта Виго
|13
|9
|19
|Эспаньол
|12
|8
|20
|Леганес
|13
|6