"Барселона" на длительный срок потеряла своего хавбека

1 Теги барселонаденис суаресандре гомеш

"Барселона" на длительный срок потеряла своего хавбекаПолузащитники каталонской "Барселоны" Андре Гомеш и Денис Суарес, получившие травмы в сегодняшнем матче Международного кубка чемпионов против лондонского "Тоттенхэма", прошли медицинское обследование.

По сведениям El Mundo Deportivo, из-за мышечных повреждений в бедренном бицепсе левой ноги первый пропустит два месяца, а второй не выйдет на поле в течение ближайших двух-трех недель. Таким образом, оба игрока пропустят игру за Суперкубок Испании против "Севильи". Португалец же сможет вернуться в игру лишь в октябре.

Напомним,  Вальверде остался недоволен работой "Барселоны" в вопросе исходящих трансферов. | soccernews.ru

Комментарии
Kireman

Б..ть, это бревно опять не продадут((

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