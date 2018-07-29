"Барселона" на длительный срок потеряла своего хавбека

Полузащитники каталонской "Барселоны" Андре Гомеш и Денис Суарес, получившие травмы в сегодняшнем матче Международного кубка чемпионов против лондонского "Тоттенхэма", прошли медицинское обследование.

По сведениям El Mundo Deportivo, из-за мышечных повреждений в бедренном бицепсе левой ноги первый пропустит два месяца, а второй не выйдет на поле в течение ближайших двух-трех недель. Таким образом, оба игрока пропустят игру за Суперкубок Испании против "Севильи". Португалец же сможет вернуться в игру лишь в октябре.

Напомним, Вальверде остался недоволен работой "Барселоны" в вопросе исходящих трансферов. | soccernews.ru