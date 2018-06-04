"Барселона" на долгий срок теряет Аленью

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"Барселона" на долгий срок теряет Аленью

Хавбек "Барселоны" Карлес Аленья получил серьезное повреждение.

Как сообщает сайт клуба, у футболиста диагностирован разрыв подколенного сухожилия. Игроку предстоит операция.

В минувшем сезоне Аленья провел 38 матчей за "Барселону Б", в которых забил 11 голов.

Напомним, что со следующего сезона Аленья должен стать игроком основной команды "Барселоны".

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