"Барселона" на этой неделе завершит трансфер Гризманна

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн в ближайшие дни присоединится к "Барселоне".

Как сообщает ESPN, каталонцы уже практически уладили все детали трансфера и на этой неделе объявят о переходе француза.

Напомним, что с 1 июля клаусула Гризманна составляет 120 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в сделку может быть включен Нелсон Семеду.

Гризманн играл за "матрасников" с 2014 года. В минувшем сезоне на его счету 21 забитый мяч и 12 ассистов в 48 матчах.

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