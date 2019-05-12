"Барселона" на "Камп Ноу" обыграла "Хетафе", "Реал" проиграл "Реал Сосьедаду"

В рамках 37-го тура испанской Примеры уже ставшая чемпионом "Барселона" одолела "Хетафе", а "Реал" в выездном матче уступил "Реал Сосьедаду".

Отметим, что из-за поражения "Хетафе" потеснили из топ-4.

"Барселона" - "Хетафе" 2:0

Голы: Видаль, 39 - 1:0, Даконам (аг), 89 - 2:0

"Барселона": Силлессен, Альба, Умтити, Серджи Роберто, Пике, Ракитич (Аленья, 62), Видаль, Коутиньо (Абель Руис, 69), Бускетс, Малком (Нелсон Семеду, 78), Месси.

"Хетафе": Сория, Кабрера, Оливера, Даконам, Фулькье (Сайс, 75), Максимович, Сибасаки (Портильо, 46), Арамбарри, Суарес, Анхель (Дуро, 86), Молина.

Предупреждения: Фулькье (37), Оливера (52), Видаль (76), Даконам (90).



"Реал Сосьедад" - "Реал" 3:1

Голы: Браим Диас, 6 - 0:1, Мерино, 26 - 1:1, Сальдуа, 57 - 2:1, Барренечеа, 67 - 3:1

"Реал Сосьедад": Рульи, Морено, Муньос, Сальдуа (Янузай, 68), Льоренте, Пардо (Ильярраменди, 77), Мерино, Субельдия, Ойарсабаль, Барренечеа (Хуанми, 87), Виллиан Жозе.

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Марсело, Вальехо, Начо, Кроос, Иско (Модрич, 56), Браим Диас (Васкес, 65), Каземиро, Асенсио (Винисиус Жуниор, 76), Бензема.

Предупреждения: Карвахаль (42), Субельдия (59), Каземиро (75).

Удаление: Вальехо (39).

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