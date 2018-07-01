"Барселона" на следующей неделе закроет трансфер талантливого бразильца, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, не позднее пятницы игроком "сине-гранатовых" станет полузащитник "Гремио" Артур Рамос.

21-летний футболист уже попрощался с руководством, тренерским штабом и партнёрами по команде.

"Барселона" заплатит за Рамоса 30 миллионов евро, ещё девять миллионов будут доступны в качестве бонусов.

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