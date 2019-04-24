"Барселона" на выезде выиграла у "Алавеса" (видео голов)

В матче 34-го тура чемпионата Испании "Барселона" победила "Алавес" со счетом 2:0. Победу каталонскому клубу принесли голы Карлоса Аленьи и Луиса Суареса.

"Барселона" по-прежнему лидирует в турнирной таблице Примеры. "Алавес" остался на восьмой позиции.

"Алавес" – "Барселона" - 0:2 (0:0)

Голы: Аленья, 54 - 0:1, Суарес, 60 (с пенальти) - 0:2

"Барселона": тер Штеген, Нелсон Семеду (Альба, 70), Серджи Роберто, Пике, Умтити, Аленья, Бускетс, Коутиньо, Видаль, Дембеле (Месси, 61), Суарес.

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