"Барселона" на забила дома в Ла Лиге впервые за последние полтора года

В матче 23-го тура чемпионата Испании"Барселона" дома сыграла вничью с "Хетафе" (0:0).

Стоит отметить, что каталонский клуб впервые за последние 449 дней не сумел забить гол в матча Ла Лиги.

В последний раза каталонцы ушли с поля без гола 19 ноября 2016 года в поединке с "Малагой" (0:0).

Не пропустите: "Барселона" – "Хетафе" – 0:0 (обзор). | http://soccernews.ru