"Барселона" наблюдает за форвардом "Интера" Мартинесом

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"Барселона" наблюдает за форвардом "Интера" Мартинесом

Директор "Барселоны" Эрик Абидаль намекнул на то, что каталонцы следят за результатами форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

"Мартинес - разносторонний футболист. Он играет на высоком уровне. Мы знаем о нем и его способностях, однако игроков с такими характеристиками достаточно много", - сказал Абидаль.

Футболист в этом сезоне забил 8 голов в 16 матчах за "Интер", кроме того выступает в сборной Аргентины с Лионелем Месси.

А еще: Мартинес отметил, что "Интеру" нужно прибавлять| http://soccernews.ru
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