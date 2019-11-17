"Барселона" наблюдает за форвардом "Интера" Мартинесом

Директор "Барселоны" Эрик Абидаль намекнул на то, что каталонцы следят за результатами форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

"Мартинес - разносторонний футболист. Он играет на высоком уровне. Мы знаем о нем и его способностях, однако игроков с такими характеристиками достаточно много", - сказал Абидаль.

Футболист в этом сезоне забил 8 голов в 16 матчах за "Интер", кроме того выступает в сборной Аргентины с Лионелем Месси.

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