"Барселона" набрала 11 баллов в 8 матчах Примеры. Это худший результат за 29 лет

"Барселона" проиграла "Атлетико" (0:1) в матче 10-го тура Ла Лиги.

Таким образом, после 8 матчей в чемпионате Испании каталонский клуб набрал лишь 11 баллов - 3 победы, 3 поражения и 2 ничьих.

Это худший показатель команды с сезона-1991/92.

В следующим туре "Барселона" встретится с "Осасуной". Матч пройдет 29 ноября.

"Атлетико" вышел на второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 20 очков. "Барселона" с 11 очками осталась на 11-й позиции.

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