"Барселона" набрала 11 баллов в 8 матчах Примеры. Это худший результат за 29 лет

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"Барселона" набрала 11 баллов в 8 матчах Примеры. Это худший результат за 29 лет

"Барселона" проиграла "Атлетико" (0:1) в матче 10-го тура Ла Лиги.

Таким образом, после 8 матчей в чемпионате Испании каталонский клуб набрал лишь 11 баллов - 3 победы, 3 поражения и 2 ничьих.

Это худший показатель команды с сезона-1991/92.

В следующим туре "Барселона" встретится с "Осасуной". Матч пройдет 29 ноября.

"Атлетико" вышел на второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 20 очков. "Барселона" с 11 очками осталась на 11-й позиции.

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3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
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