"Барселона" нацелилась на 16-летнего таланта из "Баварии"
Фото твиттер Barça Buzz
"Барселона" хочет бесплатно подписать полузащитника "Баварии" Кенана Йылдыза, сообщает Sky Sport.
16-летний футболист может присоединиться к "сине-гранатовым" по окончании этого сезона, когда истечёт его контракт с "ротен".
Хавбек, имеющий немецкое и турецкое гражданство, уже вступил в переговоры с "Барсой", однако "Бавария" надеется убедить его остаться.
В текущем сезоне в составе молодёжных команд мюнхенцев Йылдыз забил 6 голов и сделал 8 ассистов в 19 матчах.
Не пропустите: В "Барселоне" сомневаются, что смогут договориться о контракте с Дембеле. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
"Уфа" объявила о разрыве контракта с грузинским защитником
-
Канте ответил на предложение ПСЖ о летнем трансфере
-
"Фиорентина" готова выкупить Пентека, но при одном условии
-
"Крылья Советов" претендуют на полузащитника "Спартака"
-
Агуэро порассуждал о возобновлении карьеры
-
Египет намерен оспорить результат матча с Сенегалом в квалификации ЧМ-2022
-
Шиманьски вернулся в "Динамо" из сборной Польши
-
"Барселона" нацелилась на 16-летнего таланта из "Баварии"
-
Роналду заявил об амбициях выиграть ЧМ-2022
-
Неймар определился со своим будущим в ПСЖ
-
СМИ узнали новые подробности возможного приглашения тен Хага в "Манчестер Юнайтед"
-
Стали известны 29 из 32 участников Чемпионата Мира в Катаре
-
Сборные Мексики и США пробились на ЧМ-2022
-
Главные новости дня: 30 марта
-
Классон объяснил свой уход из "Краснодара"
-
Клубы из Беларуси могут присоединиться к РПЛ
-
Новая Зеландия - победитель отбора на ЧМ-2022 в Океании
-
Экс-игрок "Краснодара" Классон перешел в "Копенгаген"
-
Стало известно, когда решится будущее Асенсио в "Реале"
-
"Аякс" не будет препятствовать переговорам тен Хага с "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20