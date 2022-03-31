"Барселона" нацелилась на 16-летнего таланта из "Баварии"

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"Барселона" нацелилась на 16-летнего таланта из "Баварии"

Фото твиттер Barça Buzz

"Барселона" хочет бесплатно подписать полузащитника "Баварии" Кенана Йылдыза, сообщает Sky Sport.

16-летний футболист может присоединиться к "сине-гранатовым" по окончании этого сезона, когда истечёт его контракт с "ротен".

Хавбек, имеющий немецкое и турецкое гражданство, уже вступил в переговоры с "Барсой", однако "Бавария" надеется убедить его остаться.

В текущем сезоне в составе молодёжных команд мюнхенцев Йылдыз забил 6 голов и сделал 8 ассистов в 19 матчах.

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