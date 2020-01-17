"Барселона" нацелилась на 17-летнего бразильца

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"Барселона" нацелилась на 17-летнего бразильца

Защитник "Куритибы" Ян Коуто стал трансферной целью "Барселоны", утверждает Globo Esporte.

По информации источника, "сине-гранатовые" следят за прогрессом игрока юношеской сборной Бразилии.

Помимо "Барсы" интерес к 17-летнему футболисту проявляют "Арсенал" и "Байер".

"Куритиба" готова продать Коуто и рассчитывает выручить за него чуть более 5 миллионов евро с учётом бонусов.

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