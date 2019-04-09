"Барселона" нацелилась на 18-летнего голландца

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"Барселона" нацелилась на 18-летнего голландца

"Барселона" проявляет интерес к полузащитнику "Гронингена" Людовиту Рейсу, сообщает RTV Noord.

По сведениям издания, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Представители "Барселоны" уже провели переговоры с семьей игрока и руководством голландского клуба.

В нынешнем сезоне 18-летний Рейс провел за "Гронинген" 27 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

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