"Барселона" нацелилась на 18-летнего голландца
"Барселона" проявляет интерес к полузащитнику "Гронингена" Людовиту Рейсу, сообщает RTV Noord.
По сведениям издания, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Представители "Барселоны" уже провели переговоры с семьей игрока и руководством голландского клуба.
В нынешнем сезоне 18-летний Рейс провел за "Гронинген" 27 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.
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