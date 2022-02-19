"Барселона" нацелилась на Анхелиньо
Фото инстаграм Анхелиньо
"Барселона" хочет летом усилить левый фланг обороны, сообщает Sport.es.
По информации источника, новой трансферной целью "сине-гранатовых" стал защитник "РБ Лейпциг" Анхелиньо.
"Быки" готовы продать своего игрока за сумму около 30 миллионов евро.
Сам 25-летний футболист хочет вернуться в Испанию по семейным обстоятельствам.
В текущем сезоне Анхелиньо сыграл за "РБ Лейпциг" 28 матчей, забил 1 гол и сделал 8 ассистов.
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|32
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|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
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|Унион Берлин
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|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
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|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
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|Вердер Бремен
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|18
|Падерборн
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|20