"Барселона" нацелилась на Анхелиньо

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"Барселона" нацелилась на Анхелиньо

Фото инстаграм Анхелиньо

"Барселона" хочет летом усилить левый фланг обороны, сообщает Sport.es.

По информации источника, новой трансферной целью "сине-гранатовых" стал защитник "РБ Лейпциг" Анхелиньо.

"Быки" готовы продать своего игрока за сумму около 30 миллионов евро.

Сам 25-летний футболист хочет вернуться в Испанию по семейным обстоятельствам. 

В текущем сезоне Анхелиньо сыграл за "РБ Лейпциг" 28 матчей, забил 1 гол и сделал 8 ассистов.

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