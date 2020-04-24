"Барселона" нацелилась на аргентинского таланта

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"Барселона" нацелилась на аргентинского таланта

Нападающий "Сан Лоренцо" Адольфо Гайч стал трансферной целью "Барселоны", утверждает AS.

По сведениям издания, в стане "сине-гранатовых" считают, что 21-летний аргентинец может стать подменой для Луиса Суареса на позиции центрального форварда.

Кроме того, контракт игрока с клубом истекает в 2021 году, поэтому у "Барсы" неплохие шансы заполучить его по приемлемой цене.

Помимо "блауграны" на Гайча претендуют "Рома", "Милан", "Брюгге", "Галатасарай" и "Атлетико Минейро". Прошлым летом его звали в "Зенит".

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