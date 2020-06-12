"Барселона" нацелилась на аргентинского таланта

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"Барселона" нацелилась на аргентинского таланта

Нападающий "Велес Сарсфилд" Тьяго Альмада привлёк внимание "Барселоны", об этом рассказал менеджер аргентинского клуба Пабло Кавальеро.

По словам функционера, "сине-гранатовые" уже запрашивали информацию по 19-летнему футболисту, чья рыночная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

Кавальеро отметил, что клуб готов рассмотреть предложение по трансферу форварда, если сочтёт его привлекательным.

Альмада - воспитанник "Велес Сарсфилд". За основную команду он провёл 46 матчей, забил 9 голов и сделал 4 ассиста. 

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