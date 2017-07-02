"Барселона" нацелилась на Бонуччи

Защитник туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи стал трансферной целью "Барселоны", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, каталонский клуб рассматривает вариант с покупкой 30-летнего итальянца этим летом. Сумма сделки оценивается в 70 миллионов евро.

Напомним, что на Бонуччи также претендуют "Манчестер Сити" и "Челси". В минувшем сезоне центрбек сыграл в составе "бьянконери" 45 матчей и забил 5 голов.

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