"Барселона" нацелилась на братьев Виньято

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"Барселона" нацелилась на братьев Виньято

В сферу интересов "Барселоны" попали два игрока "Кьево", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, речь идёт о братьях Эмануэле и Самуэле Виньято. Их считают одними из самых талантливых футболистов Италии.

"Кьево" требует за своих воспитанников 8 миллионов евро, однако "блауграна" надеется снизить цену.

Стоит отметить, что Эмануэлю в этом году исполнилось 19 лет, а Самуэлю - 15.

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