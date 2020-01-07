"Барселона" нацелилась на бразильского таланта

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"Барселона" нацелилась на бразильского таланта

Полузащитник "Палмейраса" Матеус Фернандес привлёк внимание "Барселоны", сообщает Globo Esporte.

По информации источника, "сине-гранатовые" направили бразильским коллегам запрос по поводу возможности приобретения 21-летнего футболиста.

Хавбек выступает за "Палмейрас" с января 2019 года, сыграл 11 матчей и забил 1 гол.

Рыночная стоимость Фернандеса оценивается в 3,5 миллиона евро.

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