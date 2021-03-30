"Барселона" нацелилась на бразильского таланта

Теги барселонафламенготрансферы

"Барселона" нацелилась на бразильского таланта

Фото: твиттер FC Barcelona Fans Nation/Автор неизвестен

"Барселона" проявляет интерес к защитнику "Фламенго" Натану, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте игрока составляет 70 миллионов евро.

20-летний Натан является воспитанником "Фламенго". В нынешнем сезоне он выступает за "Брагантино" на правах аренды. Его контракт с "Фламенго" действует до 31 декабря 2024 года.

Не пропустите: "Барселона" предложила Вейналдуму контракт. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Три основных игрока "Спартака" могут не сыграть с "Ростовом"

Три основных игрока "Спартака" могут не сыграть с "Ростовом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов