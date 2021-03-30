"Барселона" нацелилась на бразильского таланта

Фото: твиттер FC Barcelona Fans Nation/Автор неизвестен

"Барселона" проявляет интерес к защитнику "Фламенго" Натану, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте игрока составляет 70 миллионов евро.

20-летний Натан является воспитанником "Фламенго". В нынешнем сезоне он выступает за "Брагантино" на правах аренды. Его контракт с "Фламенго" действует до 31 декабря 2024 года.

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